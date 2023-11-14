Fabrika sahibi Hüseyin Dönmez'in çalışanların sigortasının olup olmadığını bilmediği yönündeki beyanına karşı da Öztürk, "Bizim araştırmalarımız neticesinde o iş yerinde çalışanların çoğunun sigortası yok. İş güvenliği de yapılmamış vaziyette. Eğer gerekli tedbirler alınmış olsaydı böyle bir kaza meydana gelmeyecekti. Vefat eden Müge Hanımın 2 çocuğu var, bu çocuklar yetim kaldı. Bu, kazanın ötesinde artık. Biz kusurun, tamamen işverende olduğunu ve olayın artık kasıt derecesine geldiğini fark ettik, bilirkişi raporu ile. Ailenin beklentisi bu felakette kimler sorumluysa en üst sınırdan ceza alması yönünde. Biz de bu olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.