3 kişi can verdi! Uçurumda feci son!

İHA

Konya'da kaza, akşam saatlerinde Hadim-Konya Karayolu'nun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Samit (66) idaresindeki kamyonet, Eğiste Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Derviş Çıbıkçı (63) ve Mehmet Alkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonet sürücüsü Ramazan Sabit ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.