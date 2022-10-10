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3 il karşı karşıya geldi... En lezzetli ciğer kebabı hangi şehirde?

3 il 'en lezzetli ciğer kebabı'nı yaptıkları iddiasında

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana, kahvaltılarda dahi tüketilen ciğer kebabına sahip çıkıyor

10.10.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da lokantacılar, ustalar ve sivil toplum kuruluşları, günün her saatinde tüketilen, yerli ve yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği ciğer kebabının 'en lezzetlisi'nin kendi illerinde yapıldığını iddia ediyor.

  • Urfa ciğer kebabı 12 Ocak 2018'de, Diyarbakır ciğer kebabı ise 31 Mayıs 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Şanlıurfa ve Adana'da küçük, Diyarbakır'da ise iri doğranan ciğerle kebap hazırlanıyor.

     

  • DİYARBAKIR

    Diyarbakır'da kuzu ciğeri, kırmızı toz biber, tuz, kurutulmuş kekik ve dövülmüş sumakla marine edilerek, bir ciğer, bir kuyruk yağı, iki ciğer, bir kuyruk yağı ve bir ciğer şeklinde şişe dizilerek ateşte pişiriliyor.

  • İşletmeci Kemal Tarhan, baba mesleği olan ciğer kebabı işini 45 yıldır sürdürdüklerini söyledi. Daha önce seyyar tezgahta hazırladıkları kebap hazırlama işini geliştirdiklerini ve şu an 3 şubelerinin bulunduğunu ifade eden Tarhan, saat 06.00'da başladıkları işi gece 03.00'e kadar sürdürdüklerini belirtti.

  • Ciğer kebabı konusunda özellikle Şanlıurfa ile rekabet halinde olduklarını anlatan Tarhan, "Ciğer kebabı, artık Diyarbakır'ındır, tescillendi. Artık hiçbir il bizim ciğere sahip çıkamayacak" dedi. Ciğer kebabının tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tarhan, herkesi Diyarbakır'da ciğer kebabı yemeye davet etti.

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