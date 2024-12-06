3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor
Diyabakır'ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 06.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:55
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler evine dönmedi.
Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ