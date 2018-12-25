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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamazken, 3 büyüklerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Eren Derdiyok oldu. Sezon başında Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasıyla tek santrfor olarak sezona başlayan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Eren Derdiyok, ligde kaydettiği 7 golle 3 büyüklerin en fazla gol kaydeden ismi olmayı başardı. Eren Derdiyok'u 6 golle başka bir Galatasaraylı Henry Onyekuru takip ederken, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek 5, Fenerbahçeli Andre Ayew ise 4 gol üretti.
BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNÜ BULAMADI
Beşiktaş'ta sezon başında Alvaro Negredo ile yollarını ayırmasının ardından takımın bir numaralı santrforu olarak görülen Vagner Love 3 golde kalırken, bir başka golcü isim Cyle Larin gol atamadı. Siyah beyazlı takımın bu sezonki transferlerinden genç futbolcu Güven Yalçın ise iki golle takımına katkı yaptı.
FENERBAHÇE'NİN GOLCÜLERİ DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen Islam Slimani, Süper Lig'de yalnızca bir gol üretirken, bir başka sezon öncesi transferi Michael Frey 3 gol, geçen sezon takıma katılan Roberto Soldado ise golsüz ilk yarıyı tamamladı. Fenerbahçe bu sezon çıktığı 17 maçta yalnızca 16 gol üreterek sezonun en az gol atan takımlarından biri olurken, atılan 16 golün yalnızca 4 tanesi santrforlardan geldi.
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