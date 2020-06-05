Üç boyutlu yazıcı nedir, Üç boyutlu yazıcılarla kullanım alanları nelerdir, Üç boyut nasıl kullanılır, Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız

Üç boyutlu yazıcı ne demektir?

Üç boyutlu yazıcıyı ifade edecek olursak üç boyutlu olarak çizimi yapılmış cisimlerin plastik ya da benzeri malzemeler ile oluşturulmuş cihazlardır.

Üç boyutlu yazıcıların kullanım alanları nelerdir?

Günümüz şartlarında üç boyutlu yazıcı teknolojileri oldukça gelişmiştir ve her alanda neredeyse karşımıza çıkmaktadır. Aksesuar, mücevher, mimari tasarımlar, endüstriyel, dişçilik, tıp sektörü, eğitimde, coğrafi alanlarda, otomotiv sektöründe, hava ve uzay bilim dallarında, inşaat mühendisliğinde, yapı işlerinde ve ülkenin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir süredir üç boyutlu yazıcı hakkında çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Üç boyutlu yazıcılar artık ev boyutu olarak masa üstünde küçük olarak üretilir. Üç boyutlu yazıcılar evimize girdiği için artık istediğimiz tasarımı kendi başımıza tasarlayıp, üretebileceğiz.

Üç boyut nasıl kullanılır?

Üç boyut evimize girdiği için kullanım alanları da farklılık gösterebilir. Üç boyutlu iki şekilde kullanabiliriz: Üretmek istediğimiz ürünün planını direkt olarak bilgisayarımıza indireceğiz veya bilgisayarda ürünü kendimiz çizip oluşturacağız. Bunları yaptıktan sonra yazdı tuşuna basıp ürünü kullanmaya başlayabiliriz. Planını üç boyutlu olarak tarayıcılarla bilgisayara aktaracağımız ürünü istediğimiz sayıda çoğaltabiliriz. Yazıcılarda renkli veya siyah beyaz olarak ürünler basılı biliyor. Veya bu ürünleri tek renk olarak, bunun üstünde istediğimiz desende oynamalar yapabileceğiz. Örneğin bir oyuncağı veya bir tasarlanmış robotun üstünde renk desen ve teknoloji olarak oynamalar yapabiliriz. Bunları kendi zevkimize göre tasarladıktan sonra istediğimiz kadar çoğaltıp ve geliştirebiliriz.