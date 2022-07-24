3 bölgede sağanak, 4 bölgede rüzgar uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilen rüzgârın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarılıyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 35°, Az bulutlu ve açık

EDİRNE 37°C, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 32°C, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 33°C, Az bulutlu ve açık

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 36°C, Az bulutlu ve açık

İZMİR 39°C, Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 29°C, Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 38°C, Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 37°C, Az bulutlu ve açık

ANTALYA 39°C, Az bulutlu ve açık

HATAY 34°C, Az bulutlu ve açık

ISPARTA 31°C, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 29°C, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 31°C, Az bulutlu ve açık

KONYA 29°C, Az bulutlu ve açık

YOZGAT 24°C, Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 27°C, Az bulutlu ve açık

DÜZCE 31°C, Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 28°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 27°C, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 30°C, Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 27°C, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 25°C, Parçalı ve az bulutlu

KARS 24°C, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 31°C, Az bulutlu ve açık

VAN 25°C, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 37°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 35°C, Az bulutlu ve açık

SİİRT 36°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 37°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA: Az bulutlu ve açık; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı sabah saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 m; Görüş: İyi.