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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 aylık bebeğin acı ölümü

        3 aylık bebeğin acı ölümü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:56
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        3 aylık bebeğin acı ölümü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anne Büşra Özdemir'in (24) emzirip uyuttuğu 3 aylık Merva bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Mercan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ömer (25) ile Büşra Özdemir çiftinin 3 aylık bebekleri Merva, emzirilip, uyutuldu.

        BEBEĞİN KALBİ DURDU

        Bebeğinin yanında uyuyan anne, bir süre sonra uyanıp bebeğini kontrol etti. Bebeğinin hareketsiz yattığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin kalbinin durduğu belirlendi.

        Ekipler, ilk müdahalede bulunduğu minik Merva'yı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Nefes borusuna süt kaçtığı tespit edilen talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Minik Merva'nın ölümü ailesini yasa boğarken, hastanenin morguna alınan cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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