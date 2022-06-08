3 ayda ikinci şok! Motosikleti böyle çalındı

Merkezefendi ilçesinde ek işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan Vural Şahin'in, yaklaşık 3 ay önce taksitle aldığı sıfır motoru evinin önünden çalındı.
İHA'nın haberine göre Şahin, şikayetçi olduktan sonra 20 AGZ 111 plakalı bir motosiklet daha aldı. Aradan geçen 3 ay sonra Şahin’in daha taksitini bile ödemediği 2. motoru da güpegündüz çalındı.
İlk olayın ardından apartmana daha detaylı güvenlik kamerası taktıran Şahin, kayıtlarla beraber karakola giderek şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri izlediği kayıtlar sonrası şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
"BİR ÖNCEKİNİN TAKSİDİ DAHA BİTMEMİŞTİ"
Şüphelilerin birbirine benzediğini söyleyen Vural Şahin, “Daha önce sıfır aldığım elektrikli bisiklet evden çalındı. 2,5-3 aydır onun taksitini ödemeden şimdi yeni motor aldık. Yeni motor da 20 AGZ 111 plakalı sıfır buda. Bunu da evden götürdüler. Bu hırsızların acilen bulunmasını istiyorum. Aynı kişi gibi gözüküyor daha önce bir tane kamera olduğu için net belli değil ama bu sefer net belli. Emniyet güçlerimize inanıyoruz güveniyorum. Daha öncekinin taksitli bitmeden bir de ikinci büyük oluştu. İkisinden zararım 50 bin TL. Pazarda bir şeyler satıyorum, gecede güvenlik yapıyorum. 2 iş yapıyorum ve gece gündüz çalışıp kazancımızla işte bir şeyler alıyoruz. Böyle giderse çalışmayıp çalınan motorları bekleyeceğiz” dedi.
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