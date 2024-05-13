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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 3 ay önce evlenen Derya ve Tevfik Alptekin'den geriye düğün fotoğrafı kaldı

        3 ay önce evlenmişlerdi! Bir tek fotoğraf kaldı!

        Adıyaman'da, 3 aylık evli çiftin yaşadığı kazada, 33 yaşındaki Derya Alptekin'in ardından ağır yaralanan Tevfik Alptekin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 3 aylık evli çiftten geriye ise düğün fotoğrafları kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:17
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        3 ay önce evlenmişlerdi! Bir tek fotoğraf kaldı!
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        Adıyaman'da kaza, 11 Mayıs 2024 günü Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Alptekin yönetimindeki otomobil, Kahta havaalanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atmış ve kazada 33 yaşındaki Derya Alptekin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        KOCASI DA HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        GERİYE DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI KALDI

        Feci kazada hayatını kaybeden 3 aylık evli Derya ve Tevfik Alptekin çiftinden geriye ise düğünde çekilen hatıra fotoğrafları kaldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Adıyaman
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