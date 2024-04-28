29 ilde operasyon: 147 terör örgütü üyesi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-30" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Antalya, Denizli, Elazığ, İzmir, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-30" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 147 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma, örgüte yardım ve yataklık etme suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, bölücü terör örgütünün 'basın yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yatıkları ve terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi."

Yerlikaya, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van TEM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlarda ise şüphelilerin Nevruz etkinliklerine katılarak terör örgütünün propagandasını yaptıklarının, 2022'de ülkeye illegal yollardan geçtikleri tespit edilerek yakalanan terör örgütü mensuplarına geçişleri sırasında yardım ettiklerinin, geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bomba ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.