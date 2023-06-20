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Haberler Gündem 3. Sayfa 29 ilde 20 milyonluk "Düzenek"

Ehliyette kopya şebekesine 270 gözaltı kararı! 29 ilde 20 milyonluk "Düzenek"

Ehliyet sınavına giren kişilerin kamera ve kulaklık düzeneği ile kopya çekmesini sağlayan şebekeye yönelik "Düzenek" operasyonu düzenlendi. 270 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı. Kopya yöntemiyle yüzlerce kişinin ehliyet almasını sağlayan şebekenin, yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı

Giriş: 20.06.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
29 ilde 20 milyonluk
DHA

Ankara merkezli 29 ilde, ehliyet sınavına giren kişilerin kamera ve kulaklık düzeneği ile kopya çekmesini sağlayan şebekeye yönelik "Düzenek" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarında usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Şüphelilerin, yazılı sınavı geçme yeterliliği olmayan kişilerin üzerine gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirip, sınavda kopya verdiği veya eksik belgesi bulunan sürücü adayları için sahte belge düzenledikleri tespit edildi.

YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRALIK HAKSI KAZANÇ

Bu yöntemle 300 kişinin ehliyet almasını sağlayan şüphelilerin, yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Soruşturma kapsamında 270 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, 200 kişi gözaltına alındı.

KAMERA VE KULAKLIK DÜZENEKLERİ ELE GEÇTİ

Yapılan baskınlarda adreslerde yapılan aramalarda kamera ve kulaklık düzeneklerinin yanı sıra; çok sayıda silah, mühimmat, sahte belge ve para ele geçirildi. Ekipler, 70 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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