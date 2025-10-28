Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda metro, metrobüs, otobüs, vapur bedava mı olacak?

        29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, yurt genelinde kutlama hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Bayraklarla donatılan sokaklar ve meydanlarda coşku şimdiden hissedilmeye başlanırken, vatandaşların merak ettiği konulardan biri de bayram günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak 29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarını duyurdu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz olacak toplu taşıma araçları...

        Giriş: 28.10.2025 - 09:47 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:30
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların merak ettiği konulardan biri, Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bazı toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İşte, 29 Ekim'de ücretsiz olacak ulaşım araçları...

        • 2

          29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        • 3

          29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

          Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

