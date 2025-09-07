29 Ekim tatil mi? 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

Dolayısıyla 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor.