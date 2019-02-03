29 Ekim şiirleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na günler kala araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesiyle her sene 29 Ekim gününde kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı için 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geldiği için sadece 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra ve 29 Ekim Salı günü tatil olacak. 29 Ekim'de stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. İşte ezberlemesi kolay en güzel 29 ekim şiirleri...