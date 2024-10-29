29 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim banka çalışma saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Bununla beraber, bayram nedeniyle vatandaşlar bugün bankaların çalışma saatini merak ediyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, 29 Ekim banka mesai saatleri...
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28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğle saatlerinde başlıyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesai devam edecek.
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29 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Kamu ve özel bankalar, resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle 29 Ekim günü hiçbir banka açık olmayacak. Ancak 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai saatlerine dönülecek.
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