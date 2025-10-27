29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene bayram hafta içine denk geldiği için AVM'ler, çalışma saatleri hakkında duyurularda bulundu. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar açık olacak? İşte 29 Ekim Çarşamba günü AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...