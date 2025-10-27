Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı ve çalışıyor mu? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramında AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

        29 Ekim'de AVM'ye gidecekler dikkat! 29 Ekim AVM'ler açık mı?

        Bu sene hafta içine denk gelen Cumhuriyet Bayramı iznini AVM'de kullanmak isteyenler tarafından AVM çalışma saatleri araştırmaları başladı. Bilindiği gibi bayramlarda ve resmi tatillerde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü AVM'ler açık olacak mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 19:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:49
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene bayram hafta içine denk geldiği için AVM'ler, çalışma saatleri hakkında duyurularda bulundu. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar açık olacak? İşte 29 Ekim Çarşamba günü AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...

        • 2

          29 EKİM'DE AVM'LER AÇIK MI?

          AVM'ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak.

        • 3

          AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

          Genellikle saat 10.00'da açılan AVM'lerin kapanış saati ise 22.00'dir.

        • 4

          AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

        Yazı Boyutu
