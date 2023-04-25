28 Nisan Hangi Burç? 28 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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Kısacası yazı içerisinde 28 Nisan hangi burç? 28 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? sorularının cevaplarını bulacaksınız.

Bilinmesi gereken bütün detaylar…

28 Nisan Hangi Burç?

Burçlar kuşağı olarak da bilinen Zodyak kuşağının en rahat burcu Boğa burcudur. Yani, 28 Nisan burcu ne denildiğinde cevap Boğa’dır.

Boğalar iş dünyasındaki başarılarıyla ve aynı zamanda sakin yapılarıyla dikkat çekiyor. Ama yine de burçlara ek olarak 28 Nisan yükseleni nedir buna da bakalım.

Yükselen burç hesaplaması yapmak için de doğum saatinizi bilmelisiniz. Bunun için de size yardımcı olacak birkaç yükselen burç örneği vereceğiz:

- 00:30- 02:00 arasında doğduysanız yükselen burcunuz Oğlak,

- 02:30- 03:00 arasındaysa yükselen burcunuz Kova,

- 03:30- 04:00 arasındaysa yükselen burcunuz Balık,

- 04:30- 05:00 arasındaysa Koç,

- 05:30- 06:00 arasındaysa Boğa,

- 16:30- 18:30 arasındaysa Terazi,

- 19:00- 21:30 arasındaysa Akrep ya da

- 22:00- 00:00 arasındaysa da Yay olacak

Diğer burçlar da arada kalan saatlerde bulunuyor. Hangi saatte doğduysanız yükselen burcunuzu göreceksiniz.

28 Nisan Burcu Özellikleri

28 Nisan burcu olan Boğa, başkalarına yardım etmekten hoşlanan kişilerdir. Bunun yanı sıra rahatlarına düşkün olsalar bile yine de başladıkları işi en iyi şekilde yapmak için uğraşırlar.

28 Nisan burcu erkeği, ciddi ve sakin bir yapıya sahiptir. Buna ek olarak sabırlı ve çözüm odaklıdırlar. Çevresindekilere ilgi gösterirler ve onlara güven duygusu verirler. Hayır demeyi de çok fazla beceremezler.

28 Nisan burcu kadını da;

- Sıcakkanlıdır ve işlerinde başarılıdır

- İş dünyasında öncü olacak karaktere sahiptirler

- Bunların yanı sıra enerjileri çok yüksektir.

- Karar verdikleri bir konu olduğunda o karardan kolay kolay dönmezler

Boğa kadınları ve erkekleri burçlarını özelliklerini mutlaka taşırlar. Sağlıklı insanlardır ve vücutları dayanıklıdır ama yine de yemeğe çok fazla dayanamazlar. Bu sebeple sağlıklarına dikkat etseler bile yemek yemeyi asla ihmal etmezler.

28 Nisan Burcu Yorumu

O halde Boğa burcu yorumu nedir? Astrologlar nasıl yorumluyor?

28 Nisan burcu yorumuna göre, iş hayatınızda bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer bu fırsatları iyi değerlendirebilirseniz, rahatlıkla ilerleyeceksiniz. Ama bu süre içerisinde de kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin.

Bütün bunların yanı sıra Boğa burcu olanlar kendilerini bir hastalıkla karşı karşıya bulabilirler. Dikkatli olun ve fark ettiğiniz anda önleminizi alın.

28 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Kısaca sizlere 28 Nisan’da doğan Türk ve yabancı ünlülerden bahsedeceğiz:

- Hulusi Sayın

- Nüzhet Erman

- Al Tınaz Tuygan

- Kazım Kartal

- Sevda Demirel

28 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

- Juan Mata

- Jonathan Biabiany

- Karolina Goçeva

- Nate Richert

- Melanie Martinez

- Sofia Vitoria

- Diego Simeone

- Margo Dydek

Bu listeyi uzatmak mümkün. Boğa burcu olan ve 28 Nisan’da doğan çok fazla ünlü isim bulunuyor. Burçların en rahatı olarak bilinen Boğa burcu insanlar, sosyal hayatında da başarılı oluyor. O yüzden burcunuzun özelliklerini çok iyi bilin ve onları kendinizde arayın.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos