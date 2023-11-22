2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!

İstanbul'da olay, 4 gün önce Başakşehir'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise giden Suudi Arabistan vatandaşı H.Ş. dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

"OPERASYON İÇİN PARA VERDİM"

Şikayetinde, kendisini arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını belirten H.Ş., "Düzenlenecek bir operasyonla ilgili bende bulunan 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan Riyalı ve 1.5 kg ziynet eşyasını kendilerine verdim. Operasyon sonrası bana geri vereceklerdi. Ancak sonra dolandırıldığımı anladım” dedi.