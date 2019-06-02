Aşırı kilo kaybının okul performansına zarar verdiğini vurgulayayan genç kız, "Spor takımlarından ayrılmak zorunda kaldım. Çok aktif biriydim, atletizm, hokey, tenis, cirit ile ilgileniyordum ama aşırı kilo vermeye başladığımda hemşireler o kadar endişelendiler ki, takımlardan ayrılmak zorunda kaldım çünkü fiziksel olarak kaybedecek daha fazla kilom yoktu" dedi.