28 Haziran marketler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YKS sınavı nedeniyle sokağa çıkma yasağı saat 18:30'a kadar 81 ilde uygulanıyor.

28 HAZİRAN (BUGÜN) MARKETLER AÇIK MI?

28 Haziran 2020 yani bugün için yayımlanan genelgede; Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),