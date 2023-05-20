28 Eylül Hangi Burç? 28 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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28 Eylül tarihinde doğan ve burcunu bilmeyen kişiler hangi burca dahil olduklarını merak ederek araştırmaya koyulur. Burçlar sayesinde kişisel özelliklerinizin daha iyi farkına vararak aynı zamanda şanslı gün, değerli taş gibi kendinizle ilgili bilmediğiniz noktaları öğrenmiş olursunuz.

28 Eylül Hangi Burç?

28 Eylül tarihinde dünyaya gözünü açan kişiler Terazi burcu olarak dünyaya gelmektedir.

28 Eylül Burcu Ne?

28 Eylül burcu ne şeklinde yapılan araştırmaların sonucunda 24 Eylül ve 23 Ekim arasında doğanların Terazi burcuna dahil olduklarını görürüz.

28 Eylül Burcu Özellikleri

28 Eylül burcu özellikleri: Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burcu çevresi tarafından dikkat çeken iyim kuşama sahiptir. Terazi burcu hava grubuna dahildir. Öncü bir burç olarak karşımıza çıkar. Şanslı gün Cuma, şanslı sayısı ise 6’dır. Terazi burcunun karşıt burcu Koç burcudur. Aynı zamanda insan vücudunda denk geldiği organ böbreklerdir. Terazi burcunun rengi pastel renkler ve solgun mavidir. Çiçekleri ise beyaz gül, sarı papatyadır.

28 Eylül Burcu Erkeği

28 Eylül burcu erkeği hava grubunda bulunan Terazi burcu erkeğidir. Terazi burcu erkeği mantığa önem veren kişilerdir. İş ve günlük hayatında mantık olmazsa olmazıdır. Terazi burcu erkeği çevresi tarafından güler yüzlü, sevecen olarak tabir edilir. Kendileri bu özellikte olduğu için soğuk ve somurtkan kişileri sevmemektedir.

28 Eylül doğumlu olan Terazi burcu erkeği öğüt vermeyi sever. Anlattığınız sorunları dinler fakat ardından size uzunca bir nasihat verir. İlişkilerinde daima ilgili, partnerini el üstünde tutan kişilerdir. İlişkilerinde ayrılık yaşar ise dost kalmak onlar için kolay bir yoldur.

28 Eylül Burcu Kadını

28 Eylül burcu kadını hava grubunda yer alan Terazi burcu kadınıdır. Terazi burcu kadını tartışmayı seven, kavgadan asla kaçınmayan kişilerdir. Onlar ile tartışmaya girdiğinizde siz pes etseniz de o pes etmez. Terazi burcu kadını çok kararsızdır. Bu özellikleri onları sıkıntıya sokabilir.

Terazi burcu kadını gezmeyi ve eğlenmeyi çok sever. Venüs’ün etkisiyle giyim kuşamına dikkat ederek her girdiği ortamda mutlaka dikkatleri üzerine toplar. Aşk hayatında partnerine karşı oldukça sadıktır. Terazi burcu kadını âşık olmayı, flört etmeyi seven kimselerdir.

28 Eylül Burcu Yorumu

28 Eylül burcu yorumu: Venüs yönetiminde lan Terazi burcu dikkat çekici olmayı sever. Terazi burcunun en belirgin özelliği kararsız ve dengesiz olmalarıdır. İş ve aşk hayatında mantıklı davranmayı seven kişilerdir. Terazi burcu her zaman adaletli olmayı savunur.

28 Eylül de doğan Terazi burcu keyifli ve enerjik kimselerdir. Her zaman gülümseyerek mutluluk saçmayı sever. Elde etmek istediği şeyi kazanmadan bırakmazlar. Doğruyu ve yanlışı ayırt eden kimselerdir.

28 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burcun belirlenebilmesi için doğum saati ve doğum yeri bilgisi gerekmektedir. 28 Eylül yükseleni nedir sorusuna astrologlar doğum saatinizi öğrenerek cevap verebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos