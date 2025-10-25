Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Çarşamba resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?

        28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yurdun dört bir tarafında törenlerle kutlanacak. Bu önemli gün için hazırlıklar sürerken, 29 Ekim resmi tatil mi, sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde bilindiği gibi birçok kurum kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? İşte Cumhuriyet Bayramı öncesinde tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Giriş: 25.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:35
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde törenlerle büyük bir coşku içinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlarımızdandır. Milli birlik ve beraberlik açısından büyük bir önem taşıyan 29 Ekim, ülkemiz açısından en önemli günler arasında yer almaktadır. Peki, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Çarşamba resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?" İşte detaylar...

        • 2

          28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ OLACAK?

          Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar ve 29 Ekim gününe kadar devam eder. Yani 28 Ekim yarım gün resmi tatil sayılmaktadır.

        • 3

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim'de kamu kurumu çalışanları çalışmayacak

        • 4

          29 Ekim Çarşamba günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler hizmet vermeyecek.

        Habertürk Anasayfa