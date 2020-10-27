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28 Ekim tatil mi, yarın bankalar açık mı? 28 Ekim'de okullar açık mı, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için geri sayım başladı. Tüm yurtta Cumhuriyetimizin bu 97. yaşını kutlayacağımız bu özel gün öncesi vatandaşlar 28 Ekim yarım gün mü, okullar açık mı gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

27.10.2020 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
28 Ekim tatil mi, yarın bankalar açık mı? 28 Ekim'de okullar açık mı, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecan dorukta. Ülkemizin 97. yaş gününü kutlayacağımız bu güzel gün öncesi vatandaşlarımız 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de 2020 resmi tatiller listesi...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar 28 Ekim 2020 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise bankalar tam gün kapalı olacak.

28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ OKUL VAR MI?

28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00'den sonra resmi tatil başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda okullar 28 Ekim günü yarım gün eğitim görüyordu.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN​01 MAYIS​CUMA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

23 MAYIS

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

24 MAYIS

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

25 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

26 MAYIS

SALI

​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN​15 TEMMUZ​​ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

30 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

31 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

01 AĞUSTOS

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

02 AĞUSTOS

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

03 AĞUSTOS

PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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28 Ekim tatil mi?
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