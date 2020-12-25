THY Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Coid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir" ifadelerini kullandı...

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