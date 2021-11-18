"KABUĞU, EVLERDE SÜS EŞYASI OLARAK KULLANILIYOR"

Deniz salyangozu hakkında bilgi veren Akpınar, "Deniz salyangozunu halk daha çok 'deniz kabuğu' olarak biliyor. Evde süs eşyası olarak ya da kül tablası olarak kullanıyorlar. Aslında deniz salyangozunun içinde et var. Biz bunları denizin dibinden toplayıp fabrikalara veriyoruz. Fabrikalar da bunları işleyip yurt dışına ihraç ediyorlar" ifadelerini kullandı.