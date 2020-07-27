En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin bugünkü tablosuna göre vaka sayısı 227.019'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.630 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 27 Temmuz Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."
26 TEMMUZ (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 17 hasta hayatını kaybetti, 919 yeni vaka sayısı tespit edildi.
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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 222 artarak 4 milyon 317 bin 424'e yükseldi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 877 artışla 149 bin 407'ye çıktı.
Eyalet sağlık departmanlarının verilerine göre ise California, 435 binden fazla vakayla şu an ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor. California'yı Florida ve New York izliyor.
Teksas ve Arizona'nın yanı sıra birçok eyalette vaka sayıları da hızla artıyor.
Ülke genelinde Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 53 milyon 354 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 61 bine yükseldi.
Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 396 bin 434 vakayla Brezilya, 1 milyon 411 bin 954 vakayla Hindistan izliyor.
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