Ödül töreninde bir konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sözlerine İstanbul Klasiklerle Buluşuyor sezonunun başarısından bahsederek başladı: İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak İstanbul Klasiklerle Buluşuyor mottosuyla açtık sezonumuzu. Seyircinin teveccühünden de anlıyoruz ki çok iyi bir iş yapmışız. Bu ödül töreni sezonu taçlandırmak gibi oldu bizim için. Bu sezon klasikleri İstanbul seyircisiyle, özellikle gençlerle buluşturmak istedik. 37.sini düzenlediğimiz İstanbul’un aralıksız devam eden tek gençlik festivalinde 27.sini vereceğimiz Bedia Muvahhid ödül gecesinde bugün bir aradayız.

Bedia Muvahhid’in bir sanatçı olarak sembol olduğundan bahseden Ayşegül İşsever, bu ödülün anlamından bahsederek konuşmasını sürdürdü: Bedia Muvahhid bir Darülbedayi sanatçısıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınının sahnede olmasını teşvik etmesi üzerine ve ustamız Muhsin Ertuğrul’un beğenisiyle sahneye çıkmış, sahnelere veda edene dek 200’ün üzerinde oyunda rol almıştır. Bedia Muvahhid Türkiye’nin sembol sanatçılarından biridir. Muhsin Ertuğrul’un 1928'de yönetmenliğini yaptığı Halide Edip Adıvar’ın 'Ateşten Gömlek' filmi ile ilk kez sinemada rol almıştır. Bedia Muvahhid gibi sembol bir isim adına ve sadece kadın sanatçılara verilen bu ödül Şehir Tiyatrosu ailesi için ve bizim için çok kıymetli bir ödüldür. Bu ödülü birlikte verdiğimiz Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’ne, değerli başkanı Selma Durak ve aramızda olmayan 2. Başkan Nurten Bağcı hanımefendiye kadına ve kadın sanatçılara değer verdikleri için huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Ayşegül İşsever, 'Fosforlu Cevriye’nin iki kadın oyuncusuna ve oyuna dair düşünceleriyle konuşmasını şöyle devam etti: Bu sezon Türkiye’nin öncü gazetecilerinden, dönemin üretken kadın yazarlarından Suat Derviş’in yazdığı bir kadın hikâyesi olan 'Fosforlu Cevriye', tiyatromuzun sembol kadın oyuncularından Gülriz Sururi’nin uyarladığı ve genç, yetenekli kadın yönetmenlerimizden Yelda Baskın’ın yönettiği bir oyunumuzdu. Bu oyunumuzda rol alan iki genç ve yetenekli kadın oyuncumuz Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğu Namak Bedia Muvahhid Ödülü’nü alıyor. Her ikisi de tiyatromuzun genç yüzleri ve isminin aydınlığı üzerlerine düşen Bedia Muvahhid ustamız gibi uzun yıllar aynı disiplin ve aşkla sahnede olacaklar. Ustamızın izinde uzun bir sanat hayatı diliyorum bu iki genç oyuncuya. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu yılın içinde kadınların hayatın her alanında söz sahibi olduğu hayata ve insana değer ve anlam kattığı nice sanat dolu gecelerde buluşmak isteğindeyiz. Bu anlamlı ödül töreninde bu ödülü Darülbedayi’nin geleneğinden gelen ilk ve bu geleneğin sorumluluğunu taşımak, ustamız Muhsin Ertuğrul’un koltuğuna layık olmak için gayret eden, 109 yıllık kurumumuzun üçüncü kadın genel sanat yönetmeni olarak genç sanatçı arkadaşlarımız Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğlu’yla onur ve gurur duyuyorum.