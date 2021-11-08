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Showhaber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; 26 yaşındaki Ozan Oğuz eğlenmek için gittiği bir evde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu aydınlatılmaya çalışılıyor.

Ozan Oğuz'un teyzesi Nesibe Gültekin "Yeğenim kesinlikle intihar etmedi" dedi

Ozan Oğuz'un Ahmet Oğuz ise "Ben bunu kabul etmiyorum. Benim oğlum 5 kişi tarafından vuruldu" diyerek isyan etti.

Mahkeme intihar dedi, şüphelileri serbest bıraktı. Ozan Oğuz, evli ve bir çocuk babasıydı. Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah beş sıralarında Esenler'de yapılan bir partide silah sesi duyuldu. Partide kavga çıktığı ve tek el silah sesi geldiği iddia edildi. Arkadaşları ambulansı ya da polisi aramak yerine olay yerinden kaçtı.

Aile adaletin yerine gelmesini istiyor.