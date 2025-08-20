Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

        26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı

        Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 26. kez sanat dünyasının en iyilerini 15 Eylül Pazartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende ödülleriyle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 20.08.2025 - 10:16
        26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri adayları açıklandı
        Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran ve oyunculuk alanında başarılı isimleri ödüllendiren HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek.

        HDI Sigorta isim sponsorluğunda ve AHL Pay yan sponsorluğunda yapılan ödüllerin adayları açıklandı.

        Sinema alanında bu yıl Ayhan Işık Özel Ödülü yetenekli oyuncu Barış Arduç'a verilecek. Beraber adlı yapımdaki başarısıyla Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü genç oyuncu Mina Demirtaş'ın, usta yönetmen Erden Kıral adına verilen Seçici Kurul Özel Ödülü ise Büyük Kuşatma filmiyle Alp Öyken'in olacak.

        Safa Önal Özel Ödülü, Turbo filminin oyuncuları Burak Can Doğan, Lorin Merhart, Tanju Bilir ve Umut Can Çetinkaya'ya takdim edilecek.

        Türker İnanoğlu anısına verilen Türker İnanoğlu Vefa Ödülü, Türk sinemasına uzun yıllar emek veren İlhan Aslım ve Zafer Ayden'e sunulacak.

        AHL Pay Özel Ödülü Yurt filminin yönetmeni Nehir Tuna'nın olacak.

        Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Tijen Par'a verilecek

        Usta oyuncular Macit Koper, Suna Selen ve Meral Çetinkaya'ya da bu yıl Onur Ödülü verilecek.

        Meral Çetinkaya
        Meral Çetinkaya

        Törenin anlamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü ise oyuncu, aynı zamanda dublaj sanatçısı Tijen Par'a takdim edilecek.

        Suna Selen
        Suna Selen

        Ümit vaat eden genç oyunculara verilen Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü, Köprüden Önce Son Çıkış adlı prodüksiyondan Mine Yıldız, Yaren Özkoca ve Yağmur Güçlü'ye, Seçici Kurul Özel Ödülü Khora adlı tiyatro topluluğuna HDI Sigorta Özel Ödülü ise Medea oyunuyla sahneye çıkan prodüksiyona gidecek.

        Macit Koper
        Macit Koper
        SİNEMA ÖDÜLLERİ

        Sinema ödüllerinde başkanlığını Fehmi Yaşar'ın üstlendiği seçici kurulda Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar, Vecdi Sayar ve Tülay Günal yer alıyor.

        Bu sene Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu kategorisindeki adaylar arasında Ahmet Ağgün, Doğa Karakaş, Furkan Andıç, Nejat İşler ve Salih Bademci yer alıyor.

        Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu kategorisinde de adaylar Deniz Işın, Leyla Smyrna Cabas, Öykü Karayel, Serpil Gül ve Tülin Özen.

        Komedi ya da kara komedi dalında ise Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü, Bülent Emin Yarar, Cengiz Bozkurt, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu ya da Zafer Algöz'e verilecek.

        Yine komedi dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne aday olarak Damla Sönmez, Nilperi Şahinkaya, Nur Sürer, Seda Bakan ve Ülkü Hilal Çiftçi" seçildi.

        TİYATRO ÖDÜLLERİ

        Tiyatro ödüllerinde de Harika Uygur'un başkan olduğu seçici kurulda Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Refika Sezik, Şencan Güleryüz ve Tijen Savaşkan bulunuyor.

        Tiyatro kategorisinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü için adaylar Fehmi Karaarslan, Cihat Süvarioğlu, Kerem Arslanoğlu, Furkan Kalabalık ve Ulukan Özpolat.

        Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları arasında da Merve Dizdar, Seda Türkmen, Sükun Işıtan, Esra Ruşan ve Gizem Erdem yer alıyor.

        Komedi, kara komedi, müzikli oyun ya da müzikal dalda Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu adayları Münir Can Cindoruk, Uğur Uzunel, Onur Ünsal, Ümit Erlim ve Nedim Zakuto, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu adayları ise Banu Fotocan, Nazlı Bulum, Sezin Akbaşoğulları, Çiğdem Yıldız ve Arda Kurşunoğlu belirlendi.

        Tek kişilik performans dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülü için Oğulcan Arman Uslu, Erdem Kaynarca, İbrahim Barulay, Şükrü Veysel Alankaya ve Enes Turan, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü için de Ece Özdikici, Mine Nur Şen, Naz Çağla Irmak, Deniz Ekinci ve Sanem Gençalp yarışacak.

        26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 15 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

        SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

        SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar

        Ayça Damgacı, Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr.Bülent Vardar, Vecdi Sayar, Tülay Günal

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • AHMET RIFAT ŞUNGAR - Bir Cumhuriyet Şarkısı
        • CAN BARTU ASLAN - Yurt
        • EROL BABAOĞLU - Dengeler
        • ONUR ÜNSAL - Umami
        • OZAN ÇELİK - Yurt

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • ASİYE DİNÇSOY - Büyük Kuşatma
        • DOLUNAY SOYSERT - Büyük Kuşatma
        • EMEL GÖKSU - Döngü
        • İNCİNUR DAŞDEMİR - Neandria
        • NESRİN YARİ - Karganın Uykusu

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • AHMET AĞGÜN - Karganın Uykusu
        • DOĞA KARAKAŞ - Yurt
        • FURKAN ANDIÇ - Cadı
        • NEJAT İŞLER - Evcilik
        • SALİH BADEMCİ - Bir Cumhuriyet Şarkısı

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • DENİZ IŞIN - Evcilik
        • LEYLA SMYRNA CABAS - Fidan
        • ÖYKÜ KARAYEL - Evcilik
        • SERPİL GÜL - Döngü
        • TÜLİN ÖZEN - Tereddüt Çizgisi

        KOMEDİ ya da KARA KOMEDİ DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • BORAN KUZUM - Mucize Aynalar
        • CEMAL HÜNAL - Şımarık
        • ENGİN HEPİLERİ - Kayıp Kamyon
        • OSMAN SONANT - Mukadderat
        • ÖZGÜN AKAÇÇA - Paranoya

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • ASLIHAN GÜRBÜZ - Mukadderat
        • ECEM ERKEK - Takıntılar
        • MELİS SEZEN - Şımarık
        • ÖZGE ÖZBERK - Takıntılar
        • ŞEBNEM BOZOKLU - Mucize Aynalar

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • BÜLENT EMİN YARAR - Kayıp Kamyon
        • CENGİZ BOZKURT - Mucize Aynalar
        • ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL - Tezgah
        • RIZA KOCAOĞLU - Tezgah
        • ZAFER ALGÖZ - Takıntılar

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • DAMLA SÖNMEZ - Tezgah
        • NİLPERİ ŞAHİNKAYA - Gelin Takımı
        • NUR SÜRER - Mukadderat
        • SEDA BAKAN - Gelin Takımı
        • ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ - Kayıp Kamyon

        ÖZEL ÖDÜLLER:

        AYHAN IŞIK ÖZEL ÖDÜLÜ

        • BARIŞ ARDUÇ

        EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

        • MİNA DEMİRTAŞ - Beraber

        ERDEN KIRAL SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

        • ALP ÖYKEN - Büyük Kuşatma

        SAFA ÖNAL ÖZEL ÖDÜLÜ

        TURBO filmi oyuncuları;

        • BURAK CAN DOĞAN
        • LORİN MERHART
        • TANJU BİLİR
        • UMUT CAN ÇETİNKAYA

        TÜRKER İNANOĞLU VEFA ÖDÜLÜ

        • İLHAN ASLIM
        • ZAFER AYDEN

        AHL PAY ÖZEL ÖDÜLÜ

        • YURT filmi yönetmeni NEHİR TUNA

        ONUR ÖDÜLÜ

        • MACİT KOPER
        • SUNA SELEN

        TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

        TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur

        Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Eylem Yıldız, Hasibe Kalkan, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • İLYAS ÖZÇAKIR - Linçler ve Dudaklar
        • DENİZ KARAOĞLU - Küçük Balkon
        • ULAŞCAN KUTLU - Çoğunlukla Bazen
        • KÜRŞAT DEMİR - Kurtulma Hızı
        • BERK ALİ ÇATAL - Burada Sadece Katiller Var

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • CEREN KÖSE - Linçler ve Dudaklar
        • DENİZ DANIŞOĞLU – BFF
        • TUĞÇE YOLCU - Biri Gelecek Ya Da Bir Şey Olacak
        • ELANUR TÜFENKCİ - İkinci Deri
        • DİLAN AKBULUT - İkinci Deri

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • FEHMİ KARAARSLAN - Tebdil
        • CİHAT SÜVARİOĞLU - Linçler ve Dudaklar
        • KEREM ARSLANOĞLU - Kurtulma Hızı
        • FURKAN KALABALIK - Burada Sadece Katiller Var
        • ULUKAN ÖZPOLAT - Bulaşıkçılar

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • MERVE DİZDAR - İnsanlar Mekanlar Nesneler
        • SEDA TÜRKMEN - Kutsal
        • SÜKUN IŞITAN - Medea Material
        • ESRA RUŞAN - Yeter
        • GİZEM ERDEM - Yeter

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • ADEM YILDIRIM - Caligula Suikastı
        • CAN SERTAÇ ADALIER - Kardeşlerimi Arıyorum
        • TEKİN EZGÜTEKİN - Dublörün Dilemması
        • ÇETİN KAYA - Dublörün Dilemması
        • MEHMET TEKATLI - Dıkşın: Büyük Şans

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • GÜLCE ORAL - Finito. Yallah. Kış Kış. L*ve You.
        • DEFNE KOLDAŞ - Chaplin
        • BUSE KÜLEKCİ - Kardeşlerimi Arıyorum
        • SANEM ÖGE - Martı Mıyım?
        • ÇİĞDEM AYGÜN - Lysistrata

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • MÜNİR CAN CİNDORUK - Caligula Suikastı
        • UĞUR UZUNEL - Kardeşlerimi Arıyorum
        • ONUR ÜNSAL - Dıkşın: Büyük Şans
        • ÜMİT ERLİM - Treplev
        • NEDİM ZAKUTO - Ölüyor Mu Ne?

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • BANU FOTOCAN - Buradan Her Şey Daha Güzel Görünüyor
        • NAZLI BULUM - Martı Mıyım?
        • SEZİN AKBAŞOĞULLARI - Martı Mıyım?
        • ÇİĞDEM YILDIZ - Büyük Plan
        • ARDA KURŞUNOĞLU - Ölüyor Mu Ne?

        TEK KİŞİLİK PERFORMANS DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        • OĞULCAN ARMAN USLU - 9/8'lik Kıyamet
        • ERDEM KAYNARCA - Muhammed Ali
        • İBRAHİM BARULAY - Apsolit
        • ŞÜKRÜ VEYSEL ALANKAYA - Vakit Tamam Abbas
        • ENES TURAN - Metamorfoz

        TEK KİŞİLİK PERFORMANS DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        • ECE ÖZDİKİCİ - Miss Turkey
        • MİNE NUR ŞEN - Yıldız
        • NAZ ÇAĞLA IRMAK - Sen Ne Güzeldin Aşkımızın Şehri
        • DENİZ EKİNCİ - Gözbağcı
        • SANEM GENÇALP - Zeytinyağlı Yaprak Sarması

        ÖZEL ÖDÜLLER:

        ÜSTÜN AKMEN UMUT VADEDEN GENÇ OYUNCU ÖDÜLÜ

        • MİNE YILDIZ - Köprüden Önce Son Çıkış - GA KOLEKTİF
        • YAREN ÖZKOCA - Köprüden Önce Son Çıkış - GA KOLEKTİF
        • YAĞMUR GÜÇLÜ - Köprüden Önce Son Çıkış - GA KOLEKTİF

        SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

        • KHORA – ECHOES SAHNE & MA PLATFORM

        HDİ SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

        • MEDEA – DOR PRODUCTIONS

        ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ

        • TİJEN PAR

        ONUR ÖDÜLÜ

        • MERAL ÇETİNKAYA
        #26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
        #sadri alışık
        #Barış Arduç
