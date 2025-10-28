Habertürk
        26 kişi taburcu edildi | Son dakika haberleri

        26 kişi taburcu edildi

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'deki depremde yaralanan 26 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:22
        26 kişi taburcu edildi
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.

        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

