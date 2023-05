HABERTURK.COM

Çoğu kişi burç analizlerinde internetten yararlanmaktadır. İnternet üzerinden hangi burca mensup olduğunu ve burcunun özelliklerini aratmaktadır. Bu tarihlerden biri de 26 Ekim’dir. 26 Ekim hangi burç? 26 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 26 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 26 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylar.

26 Ekim Hangi Burç?

26 Ekim tarihi akrep burçlarının tarihidir. Akrep burçlarının yönetici gezegeni Mars ve Plüton’dur.

26 Ekim Burcu Ne?

26 Ekim tarihinde doğanlar burç kategorisinde akrep burcuna dâhildir. Akrep burcu su elementi altında yer alır. 23 Ekim ile 22 Kasım arasını kapsamaktadır.

26 Ekim Burcu Özellikleri

Bakışlarıyla sevgi ve nefretini karşı tarafa açıkça belli eden akrep burçları kinci duygulara sahiptir. Ona yapılan kötülüğü kolayca sineye çekmezler. İntikam duygularını her daim canlı tutarlar. Zamanı gelince ona yapılan haksızlıklara karşı intikam almasını iyi bilirler. Hayatlarında griye yer yoktur. Ya bir insanı severler ya da ondan nefret ederler. Sevdikleri insanlara karşı oldukça samimi ve neşelidir. Nefret duydukları kişilere karşı da bu duygularını belli etmekten çekinmezler. Kuşkucu yapıları vardır; bu sebeple her şeye körü körüne inanmazlar. Olayların mutlaka altını deşerler. Genel olarak kendi bildiklerini okurlar. Elbette sizin düşüncelerinize de değer verirler. Ancak bir karar alınmışsa akrep burçları bu karardan kolay vazgeçmezler.

İşlerini sabırla yaparlar. Oldukça sabırlıdırlar. Bu sabırlarını hem iş hayatında hem de ilişkilerinde belli ederler. Partnerlerine karşı oldukça kıskançtırlar. Her daim onlardan haberdar olmak isterler. Bağımsız yapıdadırlar. Kendi hayatlarını kendileri şekillendirirler. Kimsenin düzenini bozmasını istemezler. Onlar da başkalarının hayatına karışmayı tercih etmezler. Akrep burçlarının olumsuz özelliklerinden biri yaptıkları hatayı kabul etmemeleridir. Onlara göre ne olursa olsun hep haklıdırlar.

26 Ekim Burcu Erkeği

Akrep erkekleri iş hayatında oldukça aktiftir. İş kolik yönleri sebebiyle sosyal hayatını geri planda bırakabilir. Hırslı ve azimlidirler. Bir işi tam anlamıyla yapmak ve başarıya ulaşmak isterler. Sizde bir akrep burcuyla sevgiliyseniz mutlaka işine saygı duymalısınız. Akrep erkeği kıskandığını kolay kolay belli etmez. Ancak oldukça kıskançtır. Sevgilisinden her an haberi olmasını ister. Akrep erkeği oldukça gizemlidir. Bu gizemi pek çok karşın cinsin hoşuna gitmektedir. Her zaman sakladığı bir sırrı vardır. Dostluk konusunda sadakati en çok olan burçlardan biri olsa da karşısındakine kolay güvenemez. Bu sebeple arkadaş çevresi de çok geniş değildir. Arkadaşlar ve eş konusunda seçicilik gösterir.

26 Ekim Burcu Kadını

26 Ekim tarihinde doğan akrep kadını kimi zaman inanılmaz derece ketum olabilmektedir. İyi bir sır saklayıcıdırlar. Mahremiyete önem verirler. Aynı önemi eşlerinden ve arkadaşlarından da beklerler. Sebatkârdırlar. Bu kural hem iş hem de arkadaşlık ilişkileri için geçerlidir. Yıllara yayılan sağlam dostlukları vardır. Arkadaşlarını seçerlerken özverili davranırlar. Seçiciliklerinin bu kadar fazla olması sebebiyle çok fazla arkadaşları yoktur. Güven akrep kadınları için çok önemlidir. Birine hemen güvenmezler; zaman alır. Ancak güvenini kazandığınız andan itibaren sizin için her zorluğa göğüs gererler. Cesur ve azimlidirler.

26 Ekim Burcu Yorumu

Sadakate önem verirler.

Sezgisel yönleri oldukça gelişmiştir.

Cesur ve güçlüdürler.

İlişkilerini güven çerçevesinde temellendirirler.

Hırslı ve azimli yapıları vardır.

İyi bir sır saklayıcısıdırlar.

Kıskançlık duyguları yoğundur.

Aklına koyduğunu başarma yeteneğine sahiptir.

26 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlarda en az Güneş burçları kadar kişiliğimiz üzerinde etkiye sahiptir. Kişinin yükselen burcunu hesaplayabilmesi doğum saatini ve dakikasını bilmesi gerekmektedir.

26 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şair Ahmet Selçuk İlkan

Şarkıcı Aslı Gökyokuş

Oyuncu Nihan Özcan

Oyuncu Caner Kurtaran

Oyuncu Özgür Emre Yıldırım

Oyuncu Berk Atan

26 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Müzisyen Keith Urban

Müzisyen Natalie Merchant

Müzisyen Bootsy Collins

Müzisyen Mahalia Jackson

Oyuncu Cary Elwes

Oyuncu Dylan McDermott

Oyuncu Tom Cavanagh

Şarkıcı Guy Sebastian

Şarkıcı Yuta Nakamoto

Rap sanatçısı Schoolboy Q

Yönetmen Seth MacFarlane

Yönetmen Don Siegel

Yönetmen Ted Demme

Yönetmen Julian Schnabel

Amerikalı buz patenci Greg Zuerlein

Amerikalı siyasetçi Hillary Clinton

Yunan futbolcu Dimitris Pelkas

Brezilyalı milli futbolcu Adriano Correia

Brezilyalı milli futbolcu Adriano

