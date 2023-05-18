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Bu burç özelliklerine göre yeni tanıştığımız kişiler hakkımızda ufak bir kişilik analizi yaparlar. Burçların hali hazırda kişilik üzerine etkilerini biliyoruz. Bilmediğimiz detay ise yükselen burçların da en az Güneş burçları kadar kişilik üzerine etkileri olduğudur. Peki, 25 Ekim hangi burç? 25 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 25 Ekim burcu yorumu ve yükseleni nedir? 25 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, merak edilen detaylarıyla 25 Ekim burç analizi.

25 Ekim Hangi Burç?

25 Ekim tarihinde doğanlar akrep burcu kategorisinde yer almaktadır. Akrep, balık ve yengeç su elementi altında yer alan burçlardır.

25 Ekim Burcu Ne?

25 Ekim akrep burçlarının tarihidir. Akrep burcunun tarih aralığı 23 Ekim ile 22 Kasım arasıdır. 22 Kasım’dan sonra döngü yay burcuna geçmektedir. Akrep burçlarının yönetici gezegenleri Mars ve Plüton’dur.

25 Ekim Burcu Özellikleri

Gizemli ve güçlü yapıya sahip akrep burçları ortamlarda kolayca kendilerini belli ederler. Sevdi mi tam severler. Isınamadıkları kişiler konusunda genellikle yanılgıya düşmezler. Sezgileriyle hareket ettiklerinden ve güçlü sezgisel yetenekleri olduklarından dolayı genellikle tahminleri doğru tutmaktadır. Duygularını herkese belli etmeyi sevmezler. Gizlemeyi tercih edeler. Sadece gerçekten güvendiği kişilere karşı duygularını belli ederler. Güven ve samimiyet akrep burcu için zaman içerisinde gelişen duygulardır. Balıklama bir ilişkiye atlamazlar. Samimiyetinden emin olmadıkları kişileri çevresinde barındırmazlar. Çevresindeki insanların da kendi gibi güçlü karaktere sahip kişiler olmasını isterler. Güven akrep burçları için çok önemlidir. Güven sağlamadığı bir ilişkiyi sürdürmek istemez. Oldukça kıskançtırlar. Bu kıskançlığını belli etmeyi çok sevmezler ve içinde yaşamayı tercih ederler. Ayrıca onlarla ilgilenilmesini isterler. İlgi ve sevgi görmek onlar için çok önemlidir.

25 Ekim Burcu Erkeği

25 Ekim tarihinde doğan akrep erkeği bir ilişki içindeyse karşındakine tutkuyla bağlıdır. Bir ilişkinin temeli onun için güven ve sadakattir. Aynı sadakati karşısındakinden de bekler. Cinselliğe düşkünlüğüyle bilinseler de sevdiği için her şeyi geri planda bırakabilir. Kendini partnerine atar. Kolay kolay evlilik düşünmezler. Kendi kafalarında iyi bir tahlil yaptıktan sonra ilişkiyi sürdürmeye karar verirler. Özgürlüğüne oldukça düşkün olan akrep erkeği onun hayatına karışılmasına müsaade etmez. Kimsenin hayatına karışmayı da istemez. Yapmak istedikleri için içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir hırs vardır. Bu hırs sayesinde her türlü zorluğu göğüsler.

25 Ekim Burcu Kadını

Muhteşem bir çekim, çekici hatlar ve gizemli davranışlar. Akrep kadınını tanımlayan sözcükler bunlardır. Akrep kadını mahremiyetlerine oldukça düşkündür. Eşinden de bu mahremiyeti bekler. Her şeyi herkese anlatmaya gerek olmadığını bilirler. Gizemli yapıları özellikle karşı cins için etkileyicidir. Başarı odaklı çalışmaları sayesinde özellikle iş alanında terfiden terfiye koşalar. Başarıya ulaşmadan bir işi sonlandırmazlar. Sadakatleriyle tanınırlar. Aynı sadakati eşlerinden de beklerler. Başkaları tarafından yönetilmekten hoşlanmazlar. Kendi işinin patronudurlar. Bu özelliklerini hem iş hem de arkadaş ilişkilerinde sergilerler.

25 Ekim Burcu Yorumu

Gizemli yapıları vardır.

Sezgisel yönleri oldukça kuvvetlidir.

Kıskanç ve kincidirler.

Oldukça sabırlıdırlar.

Hırslı yapıları vardır. İş alanında büyük başarılara imza atarlar.

Sadakat ve mahremiyet onlar için çok önemlidir.

Özgürlüklerine oldukça düşkündürler.

Duygularını içinde yaşarlar.

Güven ve samimiyet temelli ilişkiler içerisinde olmayı tercih ederler.

25 Ekim Yükseleni Nedir?

25 Ekim tarihinde dünyaya gelen akrep burçları yükselen burçlarını internet üzerinden öğrenebilir. Bunun için doğum saat ve dakikasını bilmeniz gerekmektedir. Yükselen burçları dakikalar üzerinde büyük etkiye sahiptir.

25 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu

Yazar Elif Şafak

Yazar Hasan Nail Canat

Şarkıcı Oğuz Yılmaz

Oyuncu Onur Şenay

Besteci Cemal Reşit Rey

Yüzücü Ediz Yıldırımer

25 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Katy Perry

Şarkıcı Ciara

Şarkıcı Lee Know

Müzisyen Bat for Lashes

Yazar Anne Tyler

Ressam Pablo Picasso

Oyuncu Josh Henderson

Oyuncu Zachary Knighton

Oyuncu Antony Starr

Oyuncu Nancy Cartwright

Oyuncu Tracy Nelson

Besteci Georges Bizet

Prodüktör The Alchemist

Kanadalı güreşçi Rosa Mendes

İtalyan futbolcu Federico Chiesa

Sırp voleybolcu Milena Rašić

İrlandalı milli futbolcu Darron Gibson

İtalyan futbolcu Daniele Padelli

Arjantinli eski futbolcu Federico Higuaín

İspanyol eski kaleci Rafael González Robles (Rafa)

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk