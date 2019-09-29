29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'nde 104 ada, 37 parselde bulunan 5 yıldızlı Suhan 360 Hotel, Kuşadası İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından icradan satışa çıkarıldı. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 49 yıllığına tahsis edilen arazi üzerine kurulu otelin yasal statüsüyle ilgili bir karmaşa yaşanırken, arazinin tahsisi 2017 yılında iptal edildi.
Satışa çıkarılan otelle ilgili yapılan açıklamada, "Bu iptal kararı Aydın 2. İdare Mahkemesi'nin 2016/1455 esas sayılı dosyasından verilmiş olan 26/12/2016 tarihli ve akabinde Danıştay 14. Dairesinin 15/06/2017 tarih, esas No:2017/475, karar no 2017/4130 sayılı kararı ile kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müdürlüğümüz dosyasına sunulmuş olan 22.08.2019 tarih ve 690809 sayılı yazıda kesin tahsisin iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının işleminin hukuka uygun olduğunun adı geçen mahkeme ve Danıştay kararları ile kesin olarak hüküm altına alınmış olduğu, bu nedenle 'Yönetmelik hükümleri gereği bahse konu taşınmazın üzerindeki üst hakkının terkin edilerek, bu taşınmazın müştemilatları ile birlikte Hazine'ye intikal etmesi gerektiği ve dolayısıyla da bahse konu üst hakkının icraen satışının uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte anılan üst hakkının icraen satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda adı geçen yönetmeliğin ek 4'üncü ve geçici 7'inci maddesi hükümleri çerçevesinde bakanlığımızca yeniden değerlendirme yapılacaktır' hususları ifade edilmektedir’’ ifadelerine yer verildi.
250 yataklı tesis için 25.5 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Söz konu tesisin birinci satış tarihi 6 Kasım saat 09.00, ikinci satış tarihi ise 3 Aralık saat 09.00 olarak açıklandı.
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