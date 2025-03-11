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        Haberler Yaşam 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğu ortaya çıktı

        25 yıllık mesleğine alerjisi olduğu ortaya çıktı

        Ordu'da yaşayan ve 25 yıldır çiçekçilik yapan Mevlüt Kovan, bir süre önce yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu öğrendi. Kovan, çok sevdiği mesleğini sağlığını bozduğu için bırakmayı düşündüğünü dile getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:38
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        25 yıllık mesleğine alerjisi olduğu ortaya çıktı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan 42 yaşındaki Mevlüt Kuvan, Covid-19 salgını sürecinde tedavi gördü, yakın bir tarihte de domuz gribine yakalandı.

        Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle gittiği hastanede, doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.

        TEST SONUCU 25 YILLIK MESLEĞİNE ALERJİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi.

        Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

        "YENİ BİR MESLEK ARAYIŞINDAYIM"

        25 yıllık mesleğini bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, "23 Eylül 2024 yılında alerji testi yaptırdıktan sonra mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini anladım. Bununla birlikte yaşadığım psikolojik sorunlarla yeni bir meslek arayışına başladım" dedi.

        Alerjinin kendisinde uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu kaydeden Kuvan, "Oksijen ve karbondioksit verdiği için bir hayli sorun yaşıyorum. Sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum. İlaç kullanıyorum, bu nedenle de mesleğimi bırakmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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        #Mevlüt Kovan
        #ordu
        #çiçeğe alerji
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