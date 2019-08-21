25'inci James Bond'un adı belli oldu

Ünlü casus 007 James Bond 25'inci kez beyazperdeye gelmeye hazırlanıyor. Daniel Craig'in 5'inci kez James Bond olarak kamera karşısına geçeceği filmin yönetmenliğini 'True Dedective' dizisiyle adını duyuran Cary Fukunaga üstleniyor.

Bir süredir Jamaika'dan Londra'ya dünyanın dört bir yanında çekimleri devam eden filmin adı bugün açıklandı. 25. Bond'u adı, 'No Time To Die' (Ölmeye Vakit Yok) oldu.

Yeni Bond filminde Daniel Craig'in yanı sıra Naomie Harris, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas, Ralph Fiennes ve Ben Whishaw da rol alıyor. Filmin kötü adamı ise 'Bohemian Rhapsody' filmindeki Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek.