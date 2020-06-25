İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 191 bin 657 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 5.025 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 25 HAZİRAN 2020

TÜRKİYE KORONAVİRÜS'TE SON DURUM



Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25'e yükseldiğini açıkladı. Bugün toplam 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 191 bin 657 oldu. Bugünkü bin 386 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 164 bin 234'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 356, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 914 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok” dedi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 552 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 485 bin 434 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 192 bin 478 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 874 bin 195 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 552 bin 107'ye ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 462 bin 713 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 124 bin 282 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 192 bin 474),Rusya (613 bin 994),Hindistan (474 bin 272),İngiltere (306 bin 862),İspanya (294 bin 166),Peru (264 bin 689),Şili (254 bin 416),İtalya (239 bin 410),İran (212 bin 501),Meksika (196 bin 847),Almanya (193 bin 254),Pakistan (192 bin 970),Türkiye (191 bin 657),Suudi Arabistan (167 bin 267),Fransa (161 bin 348),Bangladeş (126 bin 606),Güney Afrika (111 bin 796),Kanada (102 bin 242),Katar (90 bin 778),Çin (83 bin 449),Kolombiya (77 bin 113),İsveç (62 bin 324),Belçika (61 bin 7),Belarus (59 bin 945),Mısır (59 bin 561),Ekvador (51 bin 643) ve Endonezya (50 bin 187)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 53 bin 874, İngiltere 43 bin 81, İtalya 34 bin 644, Fransa 29 bin 731, İspanya 28 bin 327, Meksika 24 bin 324, Hindistan 14 bin 914, İran 9 bin 996, Belçika 9 bin 726, Almanya 9 bin 3, Rusya 8 bin 605, Peru 8 bin 586, Kanada 8 bin 484, İsveç 5 bin 209, Türkiye 5 bin 25, Şili 4 bin 731, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 274, Pakistan 3 bin 903, Endonezya 2 bin 620, Kolombiya 2 bin 491, Mısır 2 bin 450, Güney Afrika 2 bin 205, Bangladeş 1621, Suudi Arabistan 1387, Belarus 362 ve Katar 104."