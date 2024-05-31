25 Haziran hangi burç? 25 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojik haritamız kişiliğimiz ve karakterimiz üzerinde belirgin bir rol oynar. Burçların etkilerine inan pek çok insan önemli kararlarını hatta evlilik tarihini bile gökyüzündeki hareketlere göre ayarlar. 25 Haziran doğumlu kişiler ise hangi burcun etkisi altında olduğunu sorgulattığında karşılarına güven, merhamet ve duyarlılık ilkeleri gelmektedir. Biz de bu yazımızda 25 Haziran’ın hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, yükseleni ve özellikleri ve de 25 Haziran ile ilgili genel astrolojik bilgiler paylaşacağız. Hadi başlayalım…

25 Haziran Hangi Burç?

25 Haziran burcu ne sorusuna gönül rahatlığıyla Zodyak’ın en hassas burcu olan Yengeç burcu cevabını verebiliriz. Yengeç burcu yakınındaki kişiler tarafından her zaman dinleyici ve güven verici bulunmuştur. Su elementine dahil olan yengeç burcunun yöneticisi Ay’dır. Aslında bir de başka insanlar tarafından nasıl göründüğümüz, dış görünüşümüzü belirleyen yükselen burcu vardır. 25 Haziran yükseleni nedir diye sorulduğunda ise doğum saati ve doğum yeri bilgilerine gereksinimimiz vardır.