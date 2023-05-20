25 Eylül Hangi Burç? 25 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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Bir kişi doğduğunda Güneş ‘in aldığı pozisyon gökyüzündeki bir alanın ifadesidir. Kişilerin doğduğu noktadan Güneş’in olduğu noktaya karşı çizilen hayali çizginin sonsuzluğa uzatılmasıyla ulaştığı nokta sizin burcunuzu gösterir. 25 Eylül günü doğan kişinin burcu nedir tüm özellikleriyle öğrenelim.

25 Eylül Hangi Burç?

25 Eylül tarihinde doğan kişiler Terazi burcu olarak dünyaya gelmektedir.

25 Eylül Burcu Ne?

25 Eylül tarihinde doğan ve burcunun ne olduğunu bilmeyen kişiler 25 Eylül burcu ne sorusunu sormaktadır. 24 Eylül ve 23 Ekim arasında doğan kişiler Terazi burcudur.

25 Eylül Burcu Özellikleri

25 Eylül burcu özellikleri arasında kararsız olmak yer alır. Kararsızlık Terazi burcunun en belirgin özelliği arasında bulunur. 25 Eylül tarihli Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs’tür. Elementi hava olup niteliği öncülüktür. Terazi burcunun metali cıva olarak karşımıza çıkar. Değerli taşı safir taşıdır. En sevdiği renkler pastel tonlardır. Terazi burcunun vücutta karşılığı olan organ ise böbrekler olarak belirtilir.

25 Eylül Burcu Erkeği

25 Eylül burcu erkeği ilişkilerinde ve günlük hayatında öğüt vermeyi seven kişilerdir. Aynı zamanda karşısındaki kişinin dertlerini dinlemeyi severler. Fakat sizi dinledikten sonra size mutlaka öğüt vereceklerdir. İyi bir dinleyici olmakla birlikte iyi de öğüt veren kişilerdir. 25 Eylül burcu erkeği olarak bilinen Terazi burcu erkeğinin ikna kabiliyeti oldukça iyidir. Karşısındaki kişiyi mantığıyla etkisi altına alır.

Terazi burcu erkeği ilişkilerinde oldukça iyidir. Bir gülümsemesiyle sizi etkisi altına alsa da onunla olan ilişkinizin sonsuza kadar süreceği hayaline kapılmamalısınız. Terazi burcu erkeği kalbinizi kırmadan sizden ayrılmanın yolunu bulur. Ayrıldığı partneri ile dost kalabilen kişiler arasında yer alır.

25 Eylül Burcu Kadını

25 Eylül burcu kadını olan Terazi burcu kadını keskin zekaya sahiptir. Tartışmalardan asla kaçınmaz hatta tartışmayı severler. Terazi burcu kadınına göre her şey eşittir. Adalet ve eşitlik onun hayatında çok önemli bir etkendir. Terazi burcu kadını etkileyici gülümsemesiyle sizi etki altına alabilir. Venüs kızı olma özelliği Terzi burcu kadınına çekicilik ve güzellik katar.

Terazi burcu kadınının duygusal iç dünyası karışıktır. Eğer özlem duygusunu karşılayamaz ise kaprisli davranabilir. Kendilerine uygun bir eş adayı bulana kadar aşktan uzak durmaz. İlişkilerinde romantik ve duygusal yönleri vardır. Terazi burcu kadını çevresi tarafından sevecen ve sıcakkanlı kişiler olarak tabir edilir.

25 Eylül Burcu Yorumu

25 Eylül burcu yorumu arasında Terazi burcu olan kişilerin kararsız olma özellikleri ön plana çıkar. Kararsız olmaları hayatında bulunan kişileri bazen olumsuz etkileyebilir. Terazi burcu her zaman zarif ve şık olmaktan yana kişilerdir. Girdikleri bir ortamda cazibeleriyle her daim dikkat çeken kişilerdir.

25 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunu merak eden kişiler 25 Eylül yükseleni nedir sorusunu sormaktadır. Yükselen burcu öğrenmek için kişinin doğum saati ve doğum yeri bilgisine ihtiyaç duyulur.

25 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos