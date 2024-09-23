24 yaşındaki gence kanlı pusu: Hayatını kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı otomobilde av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.
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Burdur'da 24 yaşındaki Beytullah Soylu idaresindeki otomobile, Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde av tüfeğiyle ateş açıldı.
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Göğsünden yaralanan Soylu'nun kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli O.A'yı (23) yakaladı.