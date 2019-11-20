Adana'da iki gün içinde iki ayrı ilçedeki kamyonet faciasında 2 çocuk hayatını kaybetti. Dün Yüreğir ilçesini yasa boğan 6 yaşındaki Erol'un ardından bugün aynı saatlerde Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Adana'da, ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti. Kaza, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Adana'ya gelen 2 çocuklu Dello çifti, sabah saatlerinde 3 yaşındaki oğulları Mahmut'u ekmek almak için bakkala gönderdi.

Ancak küçük çocuğa, yolda, çöp kamyoneti çarptı. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet şoförü Erkan D. yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu. Baba Ahmet ile anne Leyla Dello gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EROL'UN ABLASI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde de dün 1975 Sokak'ta oynayan 6 yaşındaki Erol Bartan, geri gelen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetmişti. İHA'nın haberine göre, çevredeki diğer çocukların kazayı görüp bağırmaya başlamasıyla 13 yaşındaki Hatice Bartan, kanlar içinde gördüğü kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğulmuştu.

Abla Hatice Bartan'ın feryatları yürekleri dağlamıştı: "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Keşke onun yolda oynamasına izin vermeseydim. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti."