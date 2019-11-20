20 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemİki gün içinde ikinci kamyonet faciası: Dün Erol bugün Mahmut! - Haberler

İki gün içinde ikinci kamyonet faciası: Dün Erol bugün Mahmut!

Adana'da iki gün içinde ikinci kamyonet faciası yaşandı. Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti. Dün de yine aynı saatlerde Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Erol Bartan yaşamını yitirmişti

20.11.2019 - 12:20 | Güncelleme: GenelGündem
feci kaza

Adana'da iki gün içinde iki ayrı ilçedeki kamyonet faciasında 2 çocuk hayatını kaybetti. Dün Yüreğir ilçesini yasa boğan 6 yaşındaki Erol'un ardından bugün aynı saatlerde Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Adana'da, ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti. Kaza, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Adana'ya gelen 2 çocuklu Dello çifti, sabah saatlerinde 3 yaşındaki oğulları Mahmut'u ekmek almak için bakkala gönderdi.

Ancak küçük çocuğa, yolda, çöp kamyoneti çarptı. Çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet şoförü Erkan D. yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu. Baba Ahmet ile anne Leyla Dello gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

EROL'UN ABLASI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde de dün 1975 Sokak'ta oynayan 6 yaşındaki Erol Bartan, geri gelen kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetmişti. İHA'nın haberine göre, çevredeki diğer çocukların kazayı görüp bağırmaya başlamasıyla 13 yaşındaki Hatice Bartan, kanlar içinde gördüğü kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğulmuştu.

Abla Hatice Bartan'ın feryatları yürekleri dağlamıştı: "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Keşke onun yolda oynamasına izin vermeseydim. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Serenay'a benzerliği olay oldu! Aşk açıklaması
Serenay'a benzerliği olay oldu! Aşk açıklaması
Beyaz cennet doldu taştı!
Beyaz cennet doldu taştı!
Sakarya'da yangın faciası
Sakarya'da yangın faciası
Ardahan'da ortaya çıkan Atatürk silüeti koruma altına alındı
Ardahan'da ortaya çıkan Atatürk silüeti koruma altına alındı
Adana'da EYP paniği! Şüpheli yakalandı
Adana'da EYP paniği! Şüpheli yakalandı
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
'Nirvana' böyle yakalandı
'Nirvana' böyle yakalandı
Makyajsız Hadise
Makyajsız Hadise

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu