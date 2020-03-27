24 Mart'ta meydana gelen Yeniay'ın burçlara etkisi...

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhaba sevgili Habertürk okurları… Hepimizin zorlayıcı zamanlardan geçtiği bir haftadayız. 23 Mart haftasına baktığımızda sorumluluk duygumuzda artış gözükecek. Hatta fikirlerimizi başkalarına dayatırken biraz sert tavır sergileyebiliriz. Bunun yanında karamsar ve içine kapanık olabiliriz. 22 Mart’ta Satürn, Kova burcuna geçmişti ve mart 2023’e kadar bu burçta kalacak. Hayatımızda başka yönlere ilerleyebiliriz ve denenmemişi başarmak isteyebiliriz. Toplumsal olaylarda mücadele verip daha güzel şartlarda yaşamanın gayretini göstereceğiz. Ayrıca bu hafta 24 Mart’ta Yeniay meydana geldi. Yani planlarımız bozulabilir, gündemimiz değişebilir. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 23-29 Mart haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinizi yenileyeceğiniz, size sıkıntı veren her şeyden kurtulmak için çaba harcayacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Geçtiğimiz hafta Satürn’ün Kova burcuna geçişiyle etrafınızdakilerin gerçek yüzünü görmüş ya da görecek olabilirsiniz. Dost ve düşmanlarınızı daha iyi ayırt edeceksiniz bu dönem. Ayrıca 24 Mart’ta burcunuzda bir Yeniay meydana geldi. Yeni başlangıçlar için oldukça güzel bir zaman dilimi! Hayatınıza yön vereceksiniz, zorlanmalar olsa da başarı elde edeceksiniz. Aşk hayatınız oldukça güzel. Partnerinizle aranızdaki sorunlar konuşarak halloluyor.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa burçları, kendinizle baş başa kalacağınız, yapmak isteyip de yapamadığınız planları hayata geçireceğiniz bir haftadasınız… Yeni haftada yeni hobilere yönelebilir ve ev ile alakalı işlerinizi tamamlayabilirsiniz. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna geçmişti ve uzun süre orada kalacak. Bu sizin için değişimin sinyalini veriyor. Köklü değişimlere gitme vakti geldi ve geçiyor. Yeni girişimler planlayabilir, hayatınızla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. 24 Mart’ta meydana gelen Yeniay’da eğer sağlığınızla ilgili problemler yaşıyorsanız şifa bulacaksınız.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelelim İkizler burçlarına… Değişim sinyalleri alacağınız, zor yollardan başarı elde edeceğiniz bir haftadasınız… Özellikle eğitimi devam eden İkizler burçları için konuşursak zorlanma yaşayabilirsiniz. Şehir dışı veya yurt dışında okuyorsanız mücadele vermeniz gerekecek. Ya da bulunduğunuz yerden farklı bir şehir veya ülkede eğitime başlayabilirsiniz. Önemli bir programa kabul edilebilirsiniz. Yeniay’da ise yardım kuruluşlarıyla temas halinde bulunabilir, toplum için çalışabilirsiniz. Ayrıca barışmalar, gözüküyor. Çok yakınınızdan biriyle problemler yaşadıysanız buzları eriteceksiniz bizden söylemesi…
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kariyerde parlayacağınız, fırsatlar elde edeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeç burçları… Yeni haftada başardığınız işlerle patronlarınızın gözüne girmeyi başaracaksınız. Zor ve stresli bir ortam olmasına rağmen kariyerde güzel işlere imza atıyorsunuz. 24 Mart’ta Koç burcunda gerçekleşen Yeniay da yeni pozisyonların, iş tekliflerinin kapısını aralıyor. Maddi konularda ise iç açıcı konuşamayacağız. Özellikle 22 Mart’ta Satürn’ün Kova burcuna geçişi, önümüzdeki 3 yılda zor yollardan para kazanacağınıza işaret ediyor. Bu nedenle gereksiz harcamalarınızı kısmanızı, borca girmemenizi tavsiye ederiz.
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