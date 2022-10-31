24 gün önce kaybolmuştu! Alman turistin cansız bedeni bulundu!

Muğla Fethiye'de, kaldığı otelden 7 Ekim'de ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Alman Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) bulunması için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yapan tatilcilerin, vadi tabanında bir cansız beden olduğu ihbarında bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmalar, cansız bedenin kaybolan Wetzel'e ait olduğunu belirledi.

Cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Wetzel'in, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.