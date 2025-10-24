Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 24 Ekim bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri

        8 il için sarı kodlu uyarı! 24 Ekim hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminine göre, yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığının ise yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ekim 2025 Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 01:01 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu. Bakanlık, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

        • 2

          8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

          İçişleri Bakanlığı, Manisa, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale için "sarı" kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu

        • 3

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 4

          İSTANBUL 18°C, 24°C

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 16°C, 24°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANKARA 10°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Habertürk Anasayfa