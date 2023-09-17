Yine koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
Kocaeli'de Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir'i boğazından bıçakladı. Olay yerinden kaçan Cemalettin Gökdemir, daha sonra kendini de bıçakladı. Gülseren Gökdemir Gökdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kocaeli'de Cemalettin Gökdemir (49), önce boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Gökdemir'i (40) sonra kendini bıçakladı. Gülseren Gökdemir, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi.
TARTIŞMADA BIÇAKLA SALDIRDI
Cemalettin Gökdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Gökdemir ile caddede karşılaşıp tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
KOŞTUĞU SIRADA KENDİNİ DE BIÇAKLADI
Gökdemir, koştuğu sırada kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yerde kaldı. 300 metre arayla kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI
Gülseren Gökdemir, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gökdemir'in cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Eşini bıçakladıktan sonra kendini de bıçaklayan ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Cemalettin Göldemir'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.