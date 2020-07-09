Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Saadet Katı (50),27 yaşındayken yakalandığı polikistik böbrek hastalığı ve beraberindeki yüksek tansiyon ile 23 yıl mücadele etti.
Son kontrollerinde doktorları her iki böbreğinin de iflas ettiğini, nakil olması gerektiğini bildirdi. Yapılan testlerde tüm ailenin verici olamayacağı kesinleşince eniştesi Mustafa Hakkı Tatar (53) verici olmak istediğini söyleyip Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Merkezdeki tüm tıbbi testlerin tamamlanması ve uygun bulunmasının ardından, akraba olmayan kişilerin organ bağışlaması ve naklin yapılması konusunda onay veren Etik Kurul'un kararını bekleyen enişte Mustafa Hakkı Tatar ve Saadet Katı, kararın olumlu çıkmasıyla sevindi. Kararın ardından Mustafa Hakkı Tatar'ın böbreği, 2 saat süren operasyon sonunda, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından Saadet Katı'ya nakledildi.
Eniştesinin teklifiyle çok mutlu olduğunu belirten Katı, "Yakınlarım, çok istemelerine rağmen, uygun bulunmadığı için bana böbrek veremedi. Eniştem, 'çok üzülüyorum' dedi ve böbreğini bağışladı. Şimdi yeniden hayata dönmenin sevincini yaşıyorum. İhtiyacı olan organ bekleyen tüm hastaların en kısa sürede bekledikleri organa kavuşmalarını istiyor, herkesi organ bağışına davet ediyorum" dedi.
AÜ Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Uzm. Nilgün Bilal ise kan bağı olmayan kişilerden Etik Kurul'un onayıyla organ nakli yapılabildiğini, bu tür bağışlarla organ naklini artırmak istediklerini söyledi.
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