DHA

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası, Tayland'a bağlı Phuket Adası'nda düzenlendi. Yarı finalde dün Almanya'yı 63-56'lık skorla yenen Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, finale yükseldi. Final maçında Japonya ile karşılaşan milliler, 52-47 mağlup olarak 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde etti. Şampiyonluk gelmese de tribünlerdeki taraftarlar milli takımı ayakta alkışladı.