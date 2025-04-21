23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu özel gün öncesinde, 23 Nisan Çarşamba günü okulların durumu ders yapılıp yapılmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü?" İşte 23 Nisan okulların durumu...
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, 23 Nisan'nın resmi tatil olup olmadığı gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk gelirken, öğrenciler okullarda ders yapılıp yapılmayacağını mercek altına aldı. Peki, "23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi, yarım gün mü, ders yapılacak mı?" İşte 23 Nisan öncesinde tüm detaylar...
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23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen bir gündür. Bu gün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türk milletinin egemenlik hakkını kazandığı tarihi bir gündür.
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23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara ithaf etmiştir ve o günden itibaren her yıl 23 Nisan, çocukların bayramı olarak da kutlanmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan resmi tatildir, devlet dairelerinin, okulların ve birçok iş yerinin tatil olduğu bir gündür.
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23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ
Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan anlamlı bir gündür.
23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu tarih, milli egemenliğin halk iradesine bırakıldığını simgeler. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.
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Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü sadece bir siyasi dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara adanmış bir bayram olarak ilan etmiştir.