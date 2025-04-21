Ücretsiz 23 Nisan etkinlikleri 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerede yapılacak?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkusu tüm yurdu sardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği milli bayram bu yıl da ücretsiz konserler ve etkinlikler ile kutlanacak. Belediyelerden milli bayram etkinlikleri hakkında açıklamalar peş peşe geldi. Bu noktada İstanbul, Ankara ve İzmir etkinlik takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, ücretsiz İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan etkinlikleri 2025 programı...
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İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan etkinlikleri 2025 programı araştırılmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." diyerek çocuklara hediye ettiği 23 Nisan tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Milli bayram için etkinlik takvimi paylaşıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve etkinlikleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, ücretsiz İstanbul, Ankara ve İzmir 23 Nisan etkinlik takvimi...
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İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025
Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.
Ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Buna göre, İBB Kültür Merkezleri, Saraçhane, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar Ve Artistanbul Feshane'de miniklere özel program düzenleniyor.
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İBB SARAÇHANE PARKI
21 Nisan Pazartesi
12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar" Konseri
13.00 Ritim Atölyesi
14.00 İki Bavul Dolusu Çocuk Tiyatrosu
14.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
15.00 Tohum Kâğıt Atölyesi
22 Nisan Salı
12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"
13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe
14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu
14.00 Ritim Atölyesi
15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
23 Nisan Çarşamba
12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"
12.00 Ritim Atölyesi
13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu
14.30 Taş Boyama Atölyesi
16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi
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ARTİSTANBUL FESHANE
23 Nisan Çarşamba
11.00 Mask Atölyesi
12.30 Çim Adam Atölyesi
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi
14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu
15.30 Picasso Resim Atölyesi
ÇUBUKLU SİLOLAR
23 Nisan Çarşamba
12.00 Uçurtma Atölyesi
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Maskotlar
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Şişme Oyun Alanları
14.00 Robotik Kodlama Atölyesi
14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu
15.00 Zumba Kids
15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi
16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi
16.00 Bubble Show
17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri
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ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ
23 Nisan Çarşamba
11.00 Hayvan Mask Atölyesi
12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi
13.00 Zumba Kids
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Bubble Show
14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi
15.30 Çim Adam Atölyesi
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HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU ÖNÜ
23 Nisan Çarşamba
14.00-16.00 Çocuk Atölyeleri, Yüz Boyama, Balon Katlama
HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU
23 Nisan Çarşamba
15.00 İBB Bandosu “Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor” Konseri
15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri
15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi
15.50 Harika Kanatlar Müzikali
16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu
16.40 İllüzyon Gösterisi
16.55 Kukuli Müzikali
18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu
18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu
18.20 Kral Şakir & Fil Necati
18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu
19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu
19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi
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İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ
23 Nisan Çarşamba
İBB Arnavutköy Kültür Merkezi
14.00 Frederik'in Maceraları: Yıldızlara Yolculuk Çocuk Tiyatrosu
İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi
14.00 Gulliver'in Gezileri Çocuk Tiyatrosu
İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
14.00 Yeni Oyunların Peşinde Çocuk Tiyatrosu
İBB Başakşehir Kültür Merkezi
14.00 Masaldan Kaçan Kahraman Çocuk Tiyatrosu
İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi
14.00 Bahar Şenliği Çocuk Tiyatrosu
İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
14.00 Pembe Panter Çocuk Tiyatrosu
İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi
14.00 Tatlı Düşler Çocuk Tiyatrosu
İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi
14.00 Alice – Çocuk Tiyatrosu
İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi
14.00 Sincap Fifi Çocuk Tiyatrosu
İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
14.00 Alaaddin’in Sihirsiz Lambası Çocuk Tiyatrosu
İBB Şile Kültür Merkezi
14.00 23 Nisan Sevinci Çocuk Tiyatrosu
İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
14.00 Shakespeare'in Perileri Çocuk Tiyatrosu
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ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2025 TAKVİMİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutlayacak.
“Mutluluk” temasıyla düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği, 20’ye yakın noktada 200’den fazla etkinlikle Başkentli çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Kutlamaların merkezi, Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan ATA Çiftliği olacak.
ABB’nin Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri de 21 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar sanat dolu etkinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da rengârenk bir programla karşılıyor. “Mutluluk” temasıyla ATA Çiftliği (BAKAP) başta olmak üzere Gençlik Parkı, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinde 200’den fazla etkinlik düzenlenecek. Çocuklar; sahne gösterileri, müzik dinletileri, tiyatrolar, dans performansları ve atölye çalışmalarıyla dopdolu bir bayram geçirecek.
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23 NİSAN’DA ATA ÇİFTLİĞİ’NDE SAHNE ÇOCUKLARIN
23 Nisan 2025 Çarşamba günü ATA Çiftliği sahnesinde, Altındağ, Aktepe, Sincan, Ahmetler ve Batıpark Çocuk Kulüpleri ile Esertepe ve Osmanlı Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri, judo, taekwondo, halk oyunları, müzik, dans ve jimnastik gösterileri sunacak. 11.00’de başlayacak etkinlikler kapsamında Kent Orkestrası da 12.30’da çocuk temalı şarkılarla sahne alacak. 17.30’a kadar devam edecek programda ayrıca Hollanda Büyükelçiliği’nin tiyatro gösterisi sahnelenecek.
Çocuklar ATA Çiftliği’nde 12.00-15.00 saatleri arasında kanvas, geri dönüşüm, Mutluluk Zaman Kapsülü ve Geleceğe Mektup, seramik, kil, mandala, el baskısı, taş boyama ve ebru gibi birbirinden yaratıcı atölye çalışmalarıyla buluşacak. Ayrıca çiçek dikimi, yüz boyama, bulmaca, oyun ve deneylerle keyifli vakit geçirecek.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
ATA Çiftliği festival alanına ulaşım için, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gençlik Parkı Ulus Metro çıkışından, 23 Nisan günü saat 10.00-20.00 arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.
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GENÇLİK PARKI’NDA SANAT ŞÖLENİ
24-25 Nisan tarihlerinde Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda saat 13.15-17.00 arasında Mamak, Altındağ Çocuk Kulüpleri, Altındağ Gençlik Merkezi ve Akyurt, Esertepe, Yahyalar ve Mutlu Aile Yaşam Merkezlerinin üyeleri halk oyunları, jimnastik, animasyon, dans, müzik ve tiyatro gösterileriyle sahnede olacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin “Gümüş Pullu Balık” tiyatro oyununun sahneleneceği şölende, iki gün boyunca devam edecek atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. 26 Nisan’da da Sincan Çocuk Kulübü ile Elvankent ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezleri üyeleri 12.00-14.00 saatleri arasında gösterileriyle Gençlik Parkı Büyük Salon’da Başkentlilerle buluşacak.
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23 NİSAN COŞKUSU 27 NİSAN’A KADAR SÜRECEK
Kutlamalar sadece 23 Nisan günüyle sınırlı kalmayacak. 21 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar ABB’nin kentin dört bir yanındaki Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri birbirinden renkli etkinliklere ve atölyelere ev sahipliği yapacak.
GEZİCİ ETKİNLİK ARACI İLÇELERİ DOLAŞACAK
ABB’nin “Gezici Etkinlik Aracı” ise 23 Nisan şenliklerini çocukların ayağına götürecek. Gezici Etkinlik Aracı, 20 Nisan’da Güdül Meydan, 21 Nisan’da Şereflikoçhisar Belediyesi Kültür Merkezi park alanı, 22 Nisan’da Keçiören Kalaba Kent Meydanı, 24 Nisan’da Elmadağ İsmet Paşa Parkı, 25 Nisan’da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda 11.00 ve 16.00 saatleri arasında; 23 Nisan’da ise ATA Çiftliği’nde 10.00-17.30 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.
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İZMİR 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ 2025 TAKVİMİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir’de birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlanacak. Kültürpark’ta kurulacak oyun alanları, sahne etkinlikleri ve atölyeler, çocukların coşkusunu doruğa çıkaracak. Kentin farklı noktalarında çeşitli spor etkinlikleri, konserler, atölyeler ve şenlikler düzenlenerek İzmir’de bayram havası oluşturulacak.
Resmi program, 23 Nisan’da 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak. 10.00’da ise kutlama töreni başlayacak.
Kültürpark’ta bayram havası
Kültürpark Ahşap Sahne ve çevresinde bulunan çim alan, çocukların bayramı dopdolu geçirmesini sağlayacak. 23 Nisan’da 13.00-19.00 saatlerinde düzenlenecek sahne etkinliklerinde trio konseri, tiyatrolar, çocuk zumba gösterisi, danslar, sihirbaz şovları, Ersin Show, Şubadab Çocuk Konseri ve Özlem Menokan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası konseri olacak. Ahşap Sahne’de 11.00-14.00 saatleri arasında Karaoke Yarışması düzenlenecek. Kaskatlı Havuz alanında saat 13.00’te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu konseri var. İZFAŞ tarafından Kültürpark’ta düzenlenecek 5. İzmir Kitap Fuarı kapsamında saat 13.00’te Menekşe Altı Etkinlik Alanı’nda “Bay Mon ve Tuhaf Komşular: Dinle, Düşün, Sorgula”, saat 14.00’te Ahşap Sahne’de “Seni Gidi Seni Canavarı” çocuk kitapları üzerine söyleşiler yapılacak.
Atölyelerde hem eğlenip hem öğrenecekler
Kültürpark’ta kurulan çadır alanında 12.00-15.00 saatlerinde atölyeler olacak. İZELMAN AŞ Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin Sanatla Dünya Çocukları Atölyesi, Origami ile Bayram Neşesi Atölyesi, Bilim ile 23 Nisan Mucizeleri Deney Atölyesi, Matematik ile Zekâ Şöleni Atölyesi ve Neşeli Hayvanlar Çizim Atölyesi çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Rotarak atölyelerinde ise seramik boyama, uçurtma yapımı, bez çanta boyama, kalemlik yapımı, kitap ayracı yapımı, yüz boyama, yaratıcı drama, toplu oyunlar ve çocuk yogası yer alacak. Atölye çalışmaları kapsamda ayrıca Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) Rüzgâr Gülü Atölyesi, Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün Çarkı Çevir Hakkını Bil Atölyesi, Kodlama ile Mario Atölyesi, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, Mavi Dünya Kuklaları Atölyesi, Maske Atölyesi, Deniz Koruma Şube Müdürlüğü’nün Evimiz Deniz Atölyesi ve Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün Sokak Farkındalık Atölyesi ile Bocce oyunu olacak.
Oyun alanında coşku doruğa çıkacak
Kültürpark’taki açık alan etkinliklerinde 11.00-16.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşanacak. Tahta bacaklar ve kuklalar, dans performansları, spor parkuru ve spor deneyim alanı, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak. Ayrıca Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Gezici Kütüphane ile çocuklara kitap dağıtılacak.
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Çocuklara özel Körfez turu
İzmirli çocuklar için İZDENİZ ve İZDOĞA tarafından çok özel bir etkinlik daha planlandı. Konak İskele’den kalkacak tarihi Bergama Vapuru, 23 Nisan’a özel çocuklar için Körfez turu yapacak. Etkinliğe 7-12 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle katılabilecek. 14.00-16.00 saatleri arasındaki turda drama çalışması, Deniz İzcileri Atölyesi, Gemici Düğümleri ve Can Yeleği Giyme Atölyesi düzenlenecek. Bir yetişkin ve bir çocuğun katılımını kapsayacak turun biletleri için www.izdogaturizm.com adresi ziyaret edilebiliyor.
Doğal Yaşam Parkı ücretsiz
İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda da 23 Nisan coşkusu yaşanacak. Doğal Yaşam Parkı’nın girişleri 19-27 Nisan tarihlerinde 18 yaş altı öğrenciler ve okul gezilerinin refakatçileri için ücretsiz olacak.
Su Sporları Şenliği
Bayram, İzmir’de çeşitli spor faaliyetlerine ve festival tadında etkinliklere de sahne olacak. 20 Nisan’da İnciraltı Su Sporları Tesisi’nde Su Sporları Şenliği düzenlenecek. İZDENİZ ve su sporları kulüpleri iş birliğindeki organizasyon, 13.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Kano ve optimist yelken etkinliğinde 10-15 yaş aralığındaki çocukların su sporlarına ilişkin bilgi alabileceği, deneyim yaşayabileceği ve eğlenebileceği alanlar oluşturulacak.
Belenbaşı Köyü Çocuk Bayramı ve Sporcu Çocuklar Şenliği
“Belenbaşı Köyü Çocuk Bayramı” adlı etkinlik kapsamında 23 Nisan’da 09.00-11.00 saatleri arasında köy meydanında “Mahallede Spor Var” projesiyle spor eğitimi alan çocuklar halk oyunları gösterisi yapacak. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi’nde ise Sporcu Çocuklar Şenliği 23 Nisan’da 11.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı (GÖSEV) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda pek çok spor dalında deneyim alanları oluşturulacak.
Tiyatro oyunu ve spor şenliği
25 Nisan’da çocuklara yönelik tiyatro gösterisi de yapılacak. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda 18.00-19.30 saatlerinde Genç İzmir Tiyatro Topluluğu tarafından çocuklara özel ücretsiz “Şulibuli” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği de 26 Nisan’da 09.00-18.00 saatleri arasında Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile sponsor firmaların iş birliğinde yapılacak etkinlikte spor oyun ve deneyim alanları oluşturulacak. Ücretsiz buz pisti deneyimi, çocuk koşusu ve bisiklet sürüşü ile masal atölyesi de var.
23 Nisan Çocuk Şenliği ve Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda 26 Nisan’da Çocuk Şenliği düzenliyor. 13.00-15.30 saatlerindeki programda jimnastik, güreş ve judo gösteri turnuvası ile tekvando kuşak sınavı yapılacak. Spor salonunun dışında kurulacak spor deneyim alanlarında da eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği ise 29 Nisan’da 10.00-16.00 saatleri arasında yapılıyor. Cumhuriyet Meydanı’nın yanında yer alan çim alanda Türkiye Hentbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonda, alt yaş grupları hentbol takımlarıyla şenlik yapılacak.
AASSM çocuk sesleriyle şenlenecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) tarafından tasarlanan “Bir Varmış Bir Yokmuş, Çocuklar Söylermiş” isimli anlatımlı konser, 23 Nisan Çarşamba günü 17.30’da çocukların umut, barış, sevgi ve hoşgörü dolu dünyasını sanatla buluşturacak. AASSM’de 27 Nisan günü ise “Bayram Neşesi” adlı yaratıcı drama atölyesi de var. Saat 11.00 ve 12.00’de iki ayrı seans şeklinde yapılacak ücretsiz atölye, 5-7 yaş arası 15 çocuk ile sınırlı olacak. Katılım için 21 Nisan saat 10.00’da AASSM web sayfasındaki form üzerinden başvuruda bulunulabilecek.
Tiyatro, pandomim, konser ve sihirbaz gösterileri
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan günü saat 14.00’te İsmet İnönü Sahnesi’nde “Soytarılar Okulu” adlı oyunu ücretsiz sergileyecek. Saat 15.00’te ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi Parkı’nda “7 den 77'ye Çocuk Bayramı” etkinliği kapsamında tiyatro oyunu ve pandomim gösterimi gerçekleştirecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası konseri düzenlenecek.
Aliağa Helvacı İlkokulu bahçesinde 22 Nisan günü saat 11.00’de ve Karaburun merkezinde bulunan meydanda 26 Nisan günü saat 14.00’te atölye etkinlikleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şarkıları Grubu konseri var.
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Gaziemir’de Gökçe konseri
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek 27. Gaziemir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı, 19-23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Gaziemir’deki kutlamalarda animasyon ve yüz boyama gibi eğlenceli etkinliklerden müzikallere kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Festival, Gökçe konseri ile sona erecek.
Hayvan sahiplendirme etkinliği
24 Nisan Perşembe günü 11.00-17.00 saatleri arasında Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği yanında hayvanlara doğru yaklaşım konusunda etkinlikler, hayvan sahiplendirme ve yüz boyama çalışmaları yapılacak.
Köy Enstitüleri konuşulacak
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) 24 Nisan saat 14.00’te Köy Enstitülerinin 85. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında “Bir Cumhuriyet İmecesi: Köy Enstitüleri” sergisi açılışı ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Mandolin Orkestrası dinletisi olacak. Aynı gün saat 18.00’de “Cumhuriyetin Esası: Milli Egemenlik” paneli düzenlenecek. Doç. Dr. Asil Kaya moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu ve Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı olacak.