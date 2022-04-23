23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan ve coşkuyla karşılanıyor. 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Metrobüs, otobüs, metro, marmaray ve vapur seferleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de her gün milyonlarca vatandaş ulaşım sağlıyor. Büyükşehirlerimizde yaşayan vatandaşlar 23 Nisan bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte Belediyelerin 23 Nisan ulaşım kararı...